الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعه الدوري صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأبوالعينين حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير ضرورة الالتزام بتطوير المناهج والبرامج الدراسية بالمعاهد، وذلك طبقًا للوائح الاسترشادية والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما شدد عبدالغفار، على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تطعيم الطلاب بالمعاهد، وتوفير التطعيمات اللازمة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية؛ وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية بكافة المعاهد.

وأكد الوزير على الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مشددًا على الالتزام بضم رؤساء لجان قطاعات المعاهد الخاصة لعضوية لجان قطاعات الجامعات الحكومية.

وفي إطار التحول الرقمي، قرر المجلس ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بعمليات تسجيل الطلاب بالمعاهد وأعمال الامتحانات والكنترولات من خلال إنشاء منصة للطلاب تتضمن كافة بياناتهم؛ بهدف تيسير الإجراءات على الطلاب.

وأحيط المجلس علمًا بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة 2022 بشأن تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل مع الموافقة على بدء الدراسة بالمعهد بوضعه بنظام (2+2) فصول دراسية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.

المركزى اجتماع النقل التعليم العالي خلال امتحانات الجامعات وزير التعليم

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