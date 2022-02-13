هيئة الدواء تكشف أنواع الذبحة الصدرية.. إحداها «حالة طبية طارئة»

كشفت هيئة الدواء المصرية تفاصيل الإصابة بالذبحة الصدرية، وذلك في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك.

وقالت إن الذبحة الصدرية تسبب آلاماً حادة بالصدر نتيجة انخفاض تدفق الدم للقلب بسبب ضيق الشرايين التاجية.

وذكرت أن الذبحة الصدرية نوعين؛ مستقرة أو غير مستقرة، وتحدث الذبحة الصدرية المستقرة أثناء النشاط البدني أو تحت الضغط الذهني أو العصبي.

وأوضحت أن الذبحة الصدرية غير المستقرة تحدث حتى أثناء الراحة بدون سبب واضح وتسبب ألم في الصدر، ويعد هذا النوع من الذبحة الصدرية حالة طبية طارئة.