إنشاء وتطوير 5 مدارس فى بلبيس بالشرقية بتكلفة 38 مليونا و412 ألف جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 5 مدارس بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة 38 مليون و 412 ألف جنيه شملت، إنشاء جديد لمدرسة علي فتحي مسلم الإبتدائية بتكلفة 5 مليون و600 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

وشملت الأعمال إنشاء جديد لمدرسة الكيلانية الرسمية للغات بتكلفة 13 مليون و483 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

كما شملت إنشاء جديد لمدرسة أحمد سالم حمد سويلم للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و31 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 %، و أعمال توسعة مدرسة غيتة الإبتدائية الجديدة بتكلفة 4 مليون و276 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 %.

وشملت أعمال إحلال جزئي لمدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بتكلفة 10 مليون و19 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 21 %.

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المقرر، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

وفى سياق متصل، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أمس .. إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدد 36 ترعة بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) لتطوير الريف المصري بتكلفة 480 مليون جنيه وبإجمالي أطوال 113 كم بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.