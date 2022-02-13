حملات تموينية على المخابز ومحطات الوقود بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تموينية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله مساعد مدير المديرية ومفتشي الإدارة ، وتم تحرير المحضر رقم ٢٥٦٣ جنح الحسينية ضد أ .ع .ع صاحب محل لقطع غيار و كماليات وزيوت السيارات بمفارق المطار وتم التحفظ على ٢ جركن زيت محرك مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم ٢٣٦٤ جنح الحسينية ضد س. ع .م صاحب مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير محضر رقم ٢٥٦٥ جنح الحسينية ضد أ. م .ع صاحب محطة تموين سيارات بناحية مفارق المطار قصاصين الشرق لإنشاء وإدارة محطة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر رقم ٢٥٦٦ جنح الحسينية ضد م .ع .م صاحب محل لإستيراد قطع غيار وكماليات السيارات لإنشاء وإدارة محل بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير تقرير إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي ملك وإدارة م. ف. أ بناحية قرية الإتحاد صان الحجر لإنتاج خبز غيرمطابق للمواصفات القانونية، وتحرير تقرير إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي ملك وإدارة ج .ع .م بالحسينية لإنتاج خبز نقص وزن ٩ جرام في الرغيف الواحد.

كما تم تحرير تقرير إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي آلي كامل ملك وإدارة ن .م. ع. ا بناحية ترعة رمسيس صان الحجر لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز، تحرير تقرير إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي ملك وإدارة ز. س. ع بناحية ٥ خفرع صان الحجر لعدم نظافة آواني العجين.