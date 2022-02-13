الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تموينية على المخابز ومحطات الوقود بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تموينية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله مساعد مدير المديرية ومفتشي الإدارة ، وتم تحرير المحضر رقم ٢٥٦٣ جنح الحسينية ضد  أ .ع .ع صاحب محل لقطع غيار و كماليات وزيوت السيارات بمفارق المطار وتم التحفظ على  ٢ جركن زيت محرك مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم ٢٣٦٤ جنح الحسينية ضد س. ع .م صاحب مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير محضر رقم ٢٥٦٥ جنح الحسينية ضد  أ. م .ع صاحب محطة تموين سيارات بناحية مفارق المطار قصاصين الشرق لإنشاء وإدارة محطة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر رقم ٢٥٦٦ جنح الحسينية ضد  م .ع .م  صاحب محل لإستيراد قطع غيار وكماليات السيارات لإنشاء وإدارة محل بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير تقرير إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي ملك وإدارة م. ف. أ بناحية قرية الإتحاد صان الحجر لإنتاج خبز غيرمطابق للمواصفات القانونية، وتحرير تقرير إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي ملك وإدارة ج .ع .م بالحسينية لإنتاج خبز نقص وزن ٩ جرام في الرغيف الواحد.

كما تم تحرير تقرير إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي آلي كامل ملك وإدارة ن .م. ع. ا بناحية ترعة رمسيس صان الحجر لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز، تحرير تقرير إثبات حالة ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي ملك وإدارة ز. س. ع بناحية ٥ خفرع صان الحجر لعدم نظافة آواني العجين.

قانون حملة بدون ترخيص التجارى حملات الاسواق محافظ الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

«زكى»: 18 مليار دولار إجمالى الاستثمارات فى «اقتصادية قناة السويس»

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟