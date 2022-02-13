حسن راتب وعلاء حسانين يصلان جلسة المحاكمة

وصلت قوة الترحيلات المكلفة بإحضار حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لنظر جلسة محاكمتهما في قضية الآثار الكبرى.

وظهر حسن راتب وهو يرتدي الكمامة الواقية وفرضت قوات الأمن بالعباسية، تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.