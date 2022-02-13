رئيس تجارية دمياط يفتتح المركز النموذجي للتعامل عن طريق الشباك الواحد

افتتح اليوم الأحد وزير التموين والتجارة الخارجية، علي المصيلحي، وإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة، والنائب محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط وسمير شطا عضو مجلس إدارة الغرفة وسكرتير عام الغرفة، والسيد شعير عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد أمين أمين عام الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد والي مستشار الغرفة التجارية، ومها لويح مدير المركز النموذجي بمقر الغرفة، الذي سيعمل بنظام «الشباك الواحد».

من جانبه، أوضح النائب محمد أحمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية.

‏بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات، شهادات بيانات، شهادات سلبية" سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد‪‪ .

وأضاف "الزيني" أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بشأن سرعة إنجاز التحول الرقمي للدولة، والتزاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية بهذه التوجيهات ودعم ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة في هذا الشأن فقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحالية وعدد من الخدمات المستحدثة للسجل التجارى لامركزياً لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية، وقد أدت تلك الخدمات إلى تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجارى.

كما تم تقليص دورة العمل في طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات الى خطوتين فقط الأمر الذى أدى الى تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء، كذلك ستتم إتاحة خدمات إضافية على موقع "بوابة مصر الرقمية" خلال الربع الأول من عام 2022.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت إتاحة 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية.

‪ ١- طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية

٢- استدلال عن القيد بالسجل التجاري

٣- حجز موعد في المكتب

٤- استعلام عن بيانات مكتب

٥- مستخرج من السجل التجاري‪

٦- استعلام عن السجل التجاري

٧- طلب تجديد سجل تجارى

٨- طلب شهادة بيانات للسجل

٩- خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات، حذف رقمي القومي"

١٠- إضافة منشأة “إثبات رقمي القومي على المنشأة".