الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التموين يفتتح عددا من المشروعات في أسيوط اليوم

زيارة وزير التموين
زيارة وزير التموين لمحافظة أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد، محافظة أسيوط، اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، خلال زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والمنشآت التموينية.

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جاء ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ووليد الشربيني نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.

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ورحب محافظ أسيوط بزيارة وزير التموين والوفد المرافق له للمحافظة مشيدًا بدور الوزارة لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وحماية المستهلك والدمغة والموازين وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد في إطار تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة ومتميزة وبسهولة ويسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .. كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات التي تهتم بتوفير كافة الخدمات للمواطنين بالمحافظة.

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ومن المقرر أن يقوم وزير التموين ومحافظ أسيوط بافتتاح عدد من مشروعات قطاع التموين بالمحافظة ومنها افتتاح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية المصرية كما يزور فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط ويفتتح أيضا مركز الخدمة النموذجي المطور بأول أسيوط بحي غرب بالإضافة إلى زيارة مطاحن مصر الوسطى و الصوامع الخاصة بالشركة بنزلة عبداللاه و صومعة عرب العوامر بمركز أبنوب.

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اسيوط محافظة وزارة التموين رئيس مجلس إدارة محافظ أسيوط وزير التموين التجارة الداخلية بطاقات التموين المشروعات خطة الدولة الغرفة التجارية التنمية المستدامة اللواء عصام سعد تطوير الخدمات وكيل وزارة التموين

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