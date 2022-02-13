الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 11 متهما بأحداث «الذكرى الثالثة لثورة يناير» أمام جنايات القاهرة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهما فى قضية “أحداث عنف الذكرى الثالثة لثورة يناير” والتي راح ضحيتها 6 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 25 آخرون.
 وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين بتلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

الدائرة الرابعة إرهاب محاكم طرة المستشار محمد السعيد الشربينى أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير محاكمة

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