استمرار انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة مقبلة.

وقالت إنه بعدما أثر المنخفض الآيسلندي على مصر من منتصف يناير الماضي ولعدة أسابيع متتالية بشكل مباشر وغير مباشر أحيانًا، من خلال تمركزه بغرب روسيا وقارة أوروبا مع غياب العملاق السيبيري، وانتهز الفرصة بإرسال هبوب رياحه القطبية نحو مناطق الشرق الأوسط وشمال الخليج وغرب آسيا أيضًا، فولد أسفل الآيسلندي أكثر من 5 منخفضات شملت تراجعات حادة في الحرارة أقل من 15 درجة نهارًا إلى أن وصلت ببعض الأيام نحو 10 درجات على القاهرة الكبرى ومناطق أخرى دخلت في حيز الصفر وتحت الصفر ليلًا.

وأنه قد حان الوقت حينما اجتمع المرتفع الآزوري من يسار مصر مع المرتفع السيبيري من يمين مصر بالإضافة إلى مرتفع الأخدود الأوروبي من أعلى مصر ليشكلا حائط صد كبيرًا أمام تأثيرات المنخفض العملاق والقضاء على أي فرص قد تتسبب في تشكل المنخفضات لفترة طويلة قد تستمر لأسبوع أو أكثر لحين إشعار آخر.

ولكن غياب الآيسلندي وتشكل المرتفعات لا يعني بشكل مطلق احترار الأجواء أو غياب التقلبات بلا عودة خاصة على شمال مصر، فالوضع يكون ما هو إلا مجرد عدم تراجع الحرارة لأقل من معدلاتها مع هدوء للتقلبات الجوية مثل عدم التعرض للأمطار الغزيرة والعواصف وما شابه من الأجواء التي تسبب أحيانًا في توقف الحركة.

فبعد التقلبات الخفيفة والمتوسطة التي مرت على مدار اليومين الأربعاء والخميس الماضيين «كانت من آخر تأثيرات فترة وجود المنخفض الآيسلندي»، سيبدأ الطقس في المعاودة بشكل تدريجي وسريع للاستقرار مع ارتفاع نسبي للحرارة والشعور بطقس شتوي اعتيادي مختلط، بين مائل للبرودة نسبيًا في الظل وأثناء نشاط الرياح وتحت الغيوم إلى مائل للدفء تحت أشعة الشمس.. بينما يظل شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

أما بالنسبة للرياح فسوف تستقر عمومًا أغلب الأوقات وقد يصحبها بعض الأيام هبات قوية أحيانًا لفترات من اليوم ليس لها تأثير إلا على الأماكن المكشوفة والمرتفعة ويمكنها إثارة الأتربة أثناء هبّاتها فقط لكن في حدود الأماكن وحسب طبيعة المكان.

ونادرًا في بعض الأيام إن مست الأمطار بعض الأماكن المحدودة من إجمالي خط ساحل البحر المتوسط وتكون على فترات بسيطة ولدقائق معدودة إن هطلت.

وبين أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة كالتالي:

حالة الطقس الأحد ١٣ فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.

حالة الطقس يوم الإثنين ١٤ فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 10 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 11 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 5.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.