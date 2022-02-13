"إبداعات الشباب".. أمسية شعرية علي طاولة المجلس الأعلي للثقافة

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة، في السادسة من مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "التحول الرقمي ودوره في مواجهة التغيرات المناخية"، والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس، وذلك عبر تطبيق زووم، وتبث الندوة عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالمجلس علي الفيسبوك.

يدير الندوة الدكتور محمد خليف - استشارى الابتكار والتحول الرقمي ونائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية. ويشارك فيها كل من: المهندس محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية - الدكتورة فجر خميس عبد الجواد، نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

الباحثة رانيا بسيونى شحاتة بدر، خبير التغيرات المناخية - الدكتورة سوسن سامي العوضي، أخصائية علوم البيئة وتغير المناخ والباحث عبد الجواد أبو كب، المتحدث الرسمى باسم وزارة البيئة السابق.

هذا وتتناول ندوة "التحول الرقمي ودوره في مواجهة التغيرات المناخية"، عدد من القضايا والمحاور منها: ما هو التغير المناخي؟ ما هو التحول الرقمي وما هي مظاهره في السنوات الأخيرة؟، إطلالة علي المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ( COP27) الرؤي والأهداف والاستراتيجيات المطروحة وأهمية استضافة مصر للمؤتمر.كيف ساعد التحول الرقمي والتكنولوچيا الحديثة في قياس وفهم تغير المناخ؟ أوجه الرقمنة المختلفة ودورها في الحفاظ على البيئة؟ ودور القطاع الخاص والشركات الناشئة في ذلك؟ ما دور الدولة والوزارات في نشر ثقافة التحول الرقمي لدعم البيئة والمناخ؟ كيف يمكن نشر الثقافة الرقمية للحفاظ على البيئة عامة والتغيرات المناخية على وجه الخصوص. كيف يمكن للفرد الاستفادة من مواجهة التغيرات المناخية في حياته وكيف يمكن أن يساهم في مواجهة هذه التحديات البيئية من خلال ممارساته اليومية و باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دور الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية (النفايات الإلكترونية ، التلوث الصناعي ، الاقتصاد الأخضر، وغيرها.

ــ أمسية شعرية بعنوان "إبداعات الشباب" .. غدا

في سياق متصل، تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلي للثقافة، في السابعة من مساء غد الأثنين، أمسية شعرية بعنوان "إبداعات الشباب"؛ وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

يدير الأمسية الشاعر إيهاب البشبيشي، ويشارك فيها كل من الشعراء: أحمد جمال مدني - أحمد حافظ - حاتم الأطير- محمد أبو العزايم - محمد عرب صالح - محمد ملوك - محمود سلام - محمود شريف - مصطفى أبو هلال - منتصر ثروت.

كما يقدم الناقد دكتور عادل ضرغام دراسة عن الشعراء المشاركين، كما تبث الندوة أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك .