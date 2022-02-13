«أبو الفوارس عنترة».. أحدث إنتاج فرقة فرسان الشرق بالجمهورية وأوبرا الإسكندرية

تعيد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اكتشاف القصص والسير الشهيرة من خلال فرقة فرسان الشرق للتراث، والتي تقدم إنتاجها الجديد عرض (عنتره بن شداد) تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك في الثامنة مساء الأحد، والإثنين، والثلاثاء 13 ، 14 ، 15 فبراير على مسرح الجمهورية، ومساء الثلاثاء، الأربعاء 22 ، 23 فبراير على مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية.

يستلهم العرض سيرة الفارس، الشاعر والعاشق العربي عنترة بن شداد الذي شكلت قصة حياته ملحمة فاضت بأشكال من صراع الإنسان مع نفسه وأسرته، وصراعه مع المجتمع بطبقاته وتقاليده، ورغم كل ذلك أصر على الحصول على حريته ولم توقفه كل العراقيل من تحقيق مبتغاه، فقد رفض أبوه الاعتراف به بسبب لونه وطرده من قبيلته ولكن عندما طلب منه العون لبى الطلب وانقذ قبليته، وكل ذلك لم يشفع له بأن يتزوج ابنة عمه التي يحبها فطلب منه عمه مهر عبلة ألف ناقة حمراء حمراء والتي لا توجد إلا عند الملك النعمان وقبل عنترة ورحل من أجل حبه وحريته وعاد بالمهر ليظل السؤال مطروحًا هل فاز الفارس بمعشوقته أم لا؟ هل مازال ينتظر؟ كيف كان للشخصيات والبيئة المحيطة به دورًا في صناعة قدره.

العرض تمثيل أسامة فوزي، دراما محمد زناتي، تصميم الملابس والديكور أنيس أسماعيل، تنفيذ الملابس هالة محمود، تنفيذ ديكور أحمد زايد، إضاءة رضا إبراهيم، تصميم عرائس خيال الظل عبد الحميد حسين، تحريك عرائس نورهان ترافاوي وعبد الحميد حسين، إعداد موسيقى أحمد الناصر.

جدير بالذكر، أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم ،بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور، وحققت نجاحًا كبيرًا ويديرها حاليًا الدكتور عصام عزت.