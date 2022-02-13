الكرملين: بوتين أبدى لبايدن استنكاره لـ«المعلومات المزيفة» بشأن غزو أوكرانيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن المعلومات المزيفة حول الغزو الروسي ضد أوكرانيا.



وقال أوشاكوف :" إن الرئيس بوتين أبلغ نظيره الأمريكي بايدن أنه من غير الواضح لماذا يقوم شخص ما بالإبلاغ عن معلومات مزيفة عن غزو روسي لأوكرانيا".



وأضاف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية:" أن الرئيس الروسي أبلغ بايدن أيضا أن الغرب لا يمارس ضغطا كافيا على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقيات مينسك".



وتابع أوشاكوف: "أن بايدن شدد خلال الاتصال مع بوتين على أن روسيا والولايات المتحدة، وإن ظلا متنافسين، يجب أن تفعلا كل ما بوسعهما لمنع السيناريو الأسوأ في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين استمرت أكثر من ساعة بقليل.



وأوضح أن المحادثة الهاتفية بين بوتين وبايدن اليوم جرت في جو من الهستيريا غير المسبوقة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، منوها بأن المحادثة كانت متوازنة وعملية.



وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الاتصالات حول جميع القضايا، التي تمت مناقشتها في الاتصال الهاتفي.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن موسكو سلمت مذكرة للملحق العسكري الأمريكي تتعلق بحادث الغواصة الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية في المياه الروسية بالقرب من جزر الكوريل.



ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الوزارة قولها "في 12 فبراير، تسلم ممثل مكتب الملحق العسكري لقضايا الدفاع بالسفارة الأمريكية في موسكو مذكرة في المديرية الرئيسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية بشأن انتهاك غواصة نووية أمريكية لحدود الدولة الروسية".



وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ ممثل وزارة الدفاع الأمريكية بأن تصرفات الغواصة الأمريكية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وشكلت الأعمال الاستفزازية للغواصة الأمريكية تهديدًا للأمن القومي لروسيا.



وتحث وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لتجنب مثل هذه المواقف في المستقبل. تحتفظ الوزارة بحقها في استخدام جميع الإجراءات في مياهها الإقليمية لضمان أمن روسيا.



وفقًا للوزارة، فقد تم اكتشاف غواصة من طراز فرجينيا تابعة للبحرية الأمريكية في 12 فبراير 2022 في الساعة 10.40 (بتوقيت موسكو) في منطقة مناورات أسطول المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة إيتوروب بجزر الكوريل.