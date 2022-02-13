«فاينانشال تايمز» تتوقع نجاح كوب 27 .. يأتى فى وقت مناسب

توقعت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نجاح مؤتمر المناخ" كوب 27" والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، حيث قالت الصحيفة إن كوب 27 يأتي في الوقت المناسب من أجل تقديم السياسات الخضراء لاسيما مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت الصحيفة: قد تعمل زيادة أسعار الطاقة ضد قادة المناخ في تقديم السياسات الخضراء في الوقت المناسب لمؤتمر COP27 في مصر.

وقالت الصحيفة: بينما كان مفاوضو المناخ في المملكة المتحدة يجتمعون مع وزراء من جميع أنحاء العالم في بداية الأسبوع الماضي حول تنفيذ الوعود الخضراء في اتفاقية جلاسكو COP26 ، كان قادة بريطانيا يدافعون عن تطورات النفط والغاز المحلية ويرفضون الدعوات لفرض ضريبة غير متوقعة.

وأدت أزمة الغاز وارتفاع أسعار الطاقة الدولية إلى زيادة الضغط على فريق COP في المملكة المتحدة بقيادة ألوك شارما ، والذي يتعين عليه إبرام الصفقات الخضراء وحشد الدعم لقمة المناخ COP27 للأمم المتحدة في نوفمبر في شرم الشيخ مع الدولة المضيفة مصر.

ولدى سؤاله مؤخرًا عن ارتفاع أسعار الغاز وأجندة الصفر الصافي ، قال شارما: "لا أعتقد أن الاثنين مرتبطان". وقال إنه لضمان أمن الطاقة وتقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، يجب على الدول "الاستمرار في بناء مصادر الطاقة المتجددة".

في الوقت نفسه ، دافع وزير الطاقة البريطاني جريج هاندز عن مشاريع حقول النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال ، بينما رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركة النفط الوفيرة.

وقال جونسون: "سيضرب شركات النفط والغاز الآن بضريبة من شأنها أن تثبط الاستثمار في الغاز فقط عندما يحتاج هذا البلد إلى الغاز بينما ننتقل إلى الوقود الأخضر".

تحتفظ المملكة المتحدة برئاسة مؤتمر الأطراف حتى التسليم الرسمي في نوفمبر إلى مصر ، التي عينت وزير الخارجية والدبلوماسي المحترف سامح شكري كرئيس COP27.

و قال أليكس سكوت من مركز أبحاث المناخ المستقل E3G، إن أزمة الطاقة كانت "تضغط على الحيز السياسي للبلدان للتركيز على سياستها المتعلقة بتغير المناخ".

على الصعيد الدولي ، يجب على فريق شارما حث البلدان على رفع طموحاتها المناخية وقال سكوت ، بصفته وزيرًا في حكومة المملكة المتحدة ، أن لديه مهمة صعبة تتمثل في إقناع زملائه "بالمضي قدمًا في الحديث". "في الوقت الحالي ، لا نرى خطط السياسة الداخلية تخرج من الحكومة".

ماذا سيحدث في عام 2022

قدم "ميثاق غلاسكو للمناخ" في COP26 اتفاقيات واسعة من 196 دولة حول أربعة مجالات رئيسية: الفحم وأسواق الكربون والنقد للدول النامية والأهداف المناخية الوطنية. كما كان هناك عدد من التعهدات المنفصلة التي تغطي السيارات والأشجار والميثان.

وفي يناير ، سافر شارما إلى مصر لوضع خطة عمل مشتركة مع نظرائه هناك للأشهر التي سبقت نوفمبر.

في الأسبوع الماضي تحدث شارما ، مع الوزراء الألمان والسويديين والروانديين حول وعود COP26 وسيستخدم النقاط الساخنة الدبلوماسية مثل اجتماعات G7 و G20 المقبلة، من أجل "دفع المزيد من الطموح". وقال إن التعامل مع مجموعة العشرين سيكون "أولويته الشخصية".

وقالت الصحيفة: من المرجح أيضًا أن تقوم مصر بدفعها الدبلوماسي الخاص: في الفترة التي تسبق غلاسكو ، ساعد 460 ملحقًا مناخيًا بريطانيًا في الضغط على الوزراء في جميع أنحاء العالم.

وحذر كريس ستارك ، الرئيس التنفيذي للجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة ، من أن تحقيق أهداف المناخ الوطنية هذا العام "يجب أن يتحقق في سياق الارتفاع الكبير في أسعار الوقود الأحفوري العالمية والضغوط الجديدة على تكلفة المعيشة". ينصح الحكومة.