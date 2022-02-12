نائب: برونزية الأهلي تضع الكرة المصرية على طريق العالمية

هنأ محمد محمود لبيب، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي بالفوز الكبير في بطولة كأس العالم للأندية واقتناصه الميدالية البرونزية للمونديال، بعد تغلبه على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

نوه محمود، في بيان السبت، بالآداء الرجولي والراقي للاعبي النادي الأهلى طوال مشوار البطولة وتقديمهم عروضًا رائعة وقوية لعشرات الملايين من المصرين وعشاق النادي الأهلي.

وأكد عضو شباب البرلمان، أن الفوز ببرونزية المونديال شهادة بالتفوق الكبير والكاسح للاعبي النادي الأهلي، والذي يضع الفريق على طريق العالمية، خصوصًا أنها المرة الثالثة في تاريخ النادي العريق بعد الفوز بها في 2006 و2021.

أضاف لبيب أن الفوز الكبير للأهلي في كأس العالم للأندية بالميدالية البرونزية، يأتي بعد أيام قليلة من إحراز مصر المركز الثاني في بطولة كأس الأمم بعد تغلب السنغال عليها بضربات الترجيح 4-2، وهو ما يؤكد على المستوى العالي للكرة المصرية أفريقيا وعالميا.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.

وحرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة النادى الأهلى بفوزه ببرونزية كأس العالم للأندية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد فريق الهلال السعودى بأربعة أهداف دون رد في مباراة عكست قدرات وإمكانات كرة القدم المصرية وتفوقها من خلال الأهلى الذى يمثل مصر بمونديال الأندية.