تراجع سعر اليورو الأحد 13-2-2022 بالبنوك المصرية

تراجع سعر اليورو للشراء والبيع، اليوم الأحد، عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصرى لدى البنوك المصرية، فيما عدا البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي، في مستهل تعاملات الأسبوع الجارى، تزامنًا مع استقرار أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو الأحد 13-2-2022



وتراوح سعر اليورو بين 17.832 جنيه - 17.878 جنيه للشراء وبين 17.996 جنيه – 18.023 جنيه للبيع، إذ سجل بنك الإسكندرية أقل سعر شراء لليورو بين البنوك المصرية رغم ارتفاعه الطفيف من 17.832 جنيه لـ 17.849 جنيه للشراء ومن 18.023 جنيه لـ 18.039 جنيه للبيع، بينما جاء أعلى سعر اليورو لدى البنك المركزى المصرى بعدما ارتفع من 17.8784 جنيه لـ 17.9063 جنيه للشراء ومن 17.9963 جنيه لـ 18.0244 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" و"التحويل" ببنك مصر تراجعًا طفيفًا من 17.8343 جنيه لـ 17.7264 جنيه للشراء ومن 18.0129 جنيه لـ 17.9908 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو فى البنك الأهلى "بنكنوت" و"تحويل" من 17.8343 جنيه لـ 17.7217 جنيه للشراء، ومن 18.0129 جنيه لـ 17.9908 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى من 17.8571 جنيه لـ 17.8743 جنيه للشراء ومن 18.0357 جنيه لـ 18.0389 جنيه للبيع.



كانت المفوضية الأوروبية قد خفضت توقعاتها بشأن معدل نموالناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ليصل بنسبة 4,0% خلال العام الحالى مقابل 4,3% كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر فقط، وذلك تزامنًا مع تأخر تعافى اقتصاديات المنطقة من تداعيات جائحة كورونا واستمرار مشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم، كما توقعت المفوضية عودة نمو الاقتصاد إلى طبيعته فى عام 2023 مع تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1,7 %.



كما توقعت رئيسة البنك المركزى الأوروبى استمرار ارتفاع معدلات التضخم فى دول منطقة اليورو، بعد أيام من قرار البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو.