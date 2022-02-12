الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 2200 طن قمامة بمركز إطسا في الفيوم (صور)

رفع 2200 طن من القمامة
رفع 2200 طن من القمامة بمركز إطسا بالفيوم

قال خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، إن الوحدة المحلية تقوم بحملات يومية للنظافة بالمدينة والقرى التابعة لها والتي تستهدف الشوارع الرئيسية والفرعية ونقاط التجميع والمقالب الوسيطة. 

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وأسفرت الحملات اليومية لمنظومة النظافة عن رفع 2200 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع ‏الماضي.

وتابع رئيس المركز الأعمال اليومية للمركز وتوجيهاته المستمرة بالتدخل السريع لصيانة أي أعطال بالمرافق العامة فورًا وشملت الأعمال متابعة الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالغرق، بالتعاون مع مرفق المياه والشرب عملية إصلاح خط مياه الشرب بناحية العوينات والتاكد من الانتهاء وتوصيل المياه وتم سحب المياه ‏‏المتدفقة ‏ورد الشيء إلى أصله.

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على صعيد آخر، أكد فراج قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور محمد شعبان، مساعد رئيس المركز وبمعاونة شرطة اطسا، بحضور النقيب ابراهيم منصور بتنفيذ حملات ازالة تعديات للاشغالات والمباني بدائرة المركز.

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أسفرت الحملة في مجال الاشغالات عن رفع إشغالات ومصادرتها عبارة عن تندات وقواطع حديدية وكراسي لمحال ومقاهي وأفران وتوكتوك غير مرخص بدائرة الوحدة المحلية بتطون، وفي مجال التعديات بالمباني على املاك الدولة تم استرداد حوالي 4 فدان بناحية الوحدة الوحدة المحلية بتطون، أما التعديات على الاراضي ولاية الاصلاح الزراعي فتم ازالة عدد 13 حالة تعدي ببناء اسوار ومنازل غير مكتملة باجمالي مساحة 1025 متر بالوحدة المحلية بتطون.

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رفع 2200 طن القمامة بمركز إطسا بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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