السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل اللحظات الأخيرة لتحرير الطفل السوري فواز قطيفان

الطفل فواز
الطفل فواز

أفادت وسائل إعلام سورية بتحرير الطفل المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية لقاء حريته.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الخاطفون أفرجوا عن الطفل فواز القطيقان، بعد استلامهم الفدية، ووضع الخاطفون الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بريف درعا، مشيرًا إلى أنه بعد انقضاء يومين على انتهاء مهلة تسليم الفدية المالية للعصابة التي خطفت فواز قطيفان في محافظة درعا جنوبي سوريا ورغم جمع المبلغ المطلوب من قِبل ذوي الطفل، إلا أن الاتصال ما يزال مقطوعًا مع العصابة التي خطفت الطفل وخطفت معه قلوب ملايين الأشخاص عندما شاهدوه في الشريط المصور وهو يتعرض للتعذيب بأسلوب وحشي.

وبحسب المرصد السوري، فإن ذوي الطفل منذ إرسال العصابة الخاطفة التهديد الأخير لتسليم المبلغ المطلوب لم تتلقَ أي خبر عن ابنهم أو حتى معلومات عن مصيره في ظل استمرار انقطاع التواصل بشكل كامل مع العصابة الخاطفة.

وكان المرصد السوري، أشار في وقت سابق، إلى أن الأيام تتوالى ولا يزال الطفل فواز قطيفان بعيداً عن ذويه مخطوفاً على أيدي أشخاص لا يعرفون أي معنى للإنسانية والطفولة، ومع تحول قضية اختطاف فواز إلى قضية رأي عام، يبدو أن ذلك أربك الخاطفين، فمنذ تحديد موعد تسليم الفدية المالية لم يقم أي منهم بالتواصل مع ذوي فواز، في الوقت الذي لا تزال منطقة أبطع بريف درعا محاصرة بشكل كامل.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد حصل في الرابع من فبراير الجاري، على نسخة من شريط مصور يظهر الطفل فواز قطيفان، 8 سنوات، المختطف منذ 3 أشهر، وهو يتعرض للتعذيب والضرب بشكل وحشي من قبل خاطفيه، للضغط على ذويه وإجبارهم على دفع الفدية.

الجدير بالذكر أن قيمة الفدية تبلغ 500 مليون ليرة سورية أي نحو 150 ألف دولار أمريكي، مقابل الإفراج عنه.

لطفل المختطف فواز قطيفان دفع فدية الطفل فواز الطفل المختطف فواز المرصد السوري لحقوق الإنسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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