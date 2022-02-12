السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على مدار 12 حلقة..

200 شاب يتنافسون ببرنامج «الدوم» لاختيار المواهب في الغناء والتمثيل والتقديم

برنامج الدوم
برنامج الدوم

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن أضخم وأكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية في الشرق الأوسط، برنامج «الدوم»، والذي سيشارك فيه 200 متسابق من 27 محافظة في 3 فئات «الغناء، التمثيل، التقديم التليفزيوني»، لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للمشاركة في أحد أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ويخوض المشاركون ببرنامج الدوم 3 مراحل لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للفوز بمسابقة البرنامج، وتمنح المرحلة الأولى الفرصة للمواهب المشاركة بتقديم موهبته خلال دقيقة واحدة ليتجاوزها للمرحلة الثانية والتي تسمح له بإظهار موهبته الكاملة بعد تدريبه من قبل خبراء كبار في كل فئة، ليتأهل للمرحلة الثالثة والتي يحسم فيها الاختيار في مرحلة النصف نهائيات جمهور البرنامج لاختيار 6 مواهب للمرحلة النهائية في كل فئة.

الفوز بالمفتاح الذهبي

وتمنح مسابقة برنامج الدوم فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج، كما تتاح الفرصة للفائزين بالمسابقة للمشاركة في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسلسلاتها وقنواتها وبرامجها، في إطار حرص الشركة على منح الفرصة للمواهب الشابة من مختلف المحافظات لإظهار موهبتهم وتنمية المواهب الشابة.

ويختار المواهب الشابة ببرنامج الدوم، لجنة تحكيم متغيرة في كل حلقة مكونة من أكبر وألمع نجوم الفن والغناء والإعلام، «فنانين ومخرجين ومطربين ومقدمي برامج» من "الأيقونات" في مجالهم، لمنح الفرصة للشباب للاختيار من قبل لجنة تحكيم تضم كوكبة كبيرة ومتنوعة من الخبراء، ويسمح للجنة التحكيم استخدام المفتاح الذهبي.

سبب اختيار كلمة «الدوم»

يذكر أن مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق من بينهم المشاركين للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية على مدار 12 حلقة، وقد جاء اختيار كلمة "الدوم"، والتي تعني القبة التي تحتضن كل المواهب الشابة.

الاعلام الشرق الأوسط التليفزيون الثانى تلف المشاركة المحافظات الشرق أعمال تيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية متنوع الإعلامية للشباب اكتشاف المواهب التقديم شارك المواهب الشابة الاخت كبير ثانية تنوع مكونه أهل التليف

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