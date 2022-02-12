الأمم المتحدة: القدرات الصناعية على مستوى البلدان خففت من تضرر النشاط الاقتصادي

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن القدرات الصناعية هي المهارات الشخصية والجماعية والمعرفة الإنتاجية والخبرات المضمنة في العوامل المادية والمنظمات التي تحتاج إليها الشركات بغية أداء مهام إنتاجية مختلفة، واستيعاب التكنولوجيات الجديدة، وتنسيق الإنتاج على طول سلسلة التوريد.

وأضافت المنظمة أنه يمكن اعتبار مؤشر اليونيدو للأداء الصناعي التنافسي كمؤشر تقريبي للقدرات الأساسية للبلدان في مجال التصنيع وهو يجمع بين ثلاثة أبعاد وهي: القدرة على إنتاج السلع المصنعة وتصديرها، والتعميق التكنولوجي والارتقاء به؛ والأثر العالمي، وكلما ارتفعت درجة أي من هذه الأبعاد، زادت القدرة التنافسية الصناعية للبلاد ودرجاتها على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي.

وخففت القدرات الصناعية الأعلى على مستوى كل من البلدان من تضرر النشاط الاقتصادي حيث يسلط التحليل الاقتصادي القياسي لمحددات خسارة الإنتاج المتوقعة، الضوء على الدور الذي تؤديه القدرات الصناعية، وتضمنت العملية ثلاثة عوامل من المتوقع أن تضخم الأثر الاقتصادي، هي حدة الأزمة الصحية، وصرامة تدابير الاحتواء والاعتماد على الصناعات المعرضة للخط، وعلى ثلاثة عوامل من المتوقع أن تخفف من الأثر، هي مستوى الدخل، والحجم النسبي للأسواق المحلية ومستوى القدرات الصناعية.

وأشارت المنظمة إلى أنه ما يثير الاهتمام هو أن نتيجة التحليل بينت أن مستوى القدرات الصناعية سلبي (أي يخفف من خسارة الإنتاج المتوقعة)، وخففت القدرات الصناعية الأعلى من تضرر شركات التصنيع، ويصح ذلك أيضًا عندما يتعلق الأمر بشركات التصنيع: فالتحول من البيانات على المستوى القطري إلى البيانات على مستوى الشركة (من استبيانات البنك الدولي الخاصة بالمؤسسات) وتحليل مؤشري الأداء، وهما استمرارية الشركة والتغير في العمالة، ويوضح أن القدرات الصناعية أدت دورًا حاسمًا في تخفيف أثر الأزمة.

وكان متوسط شركات التصنيع في البلدان ذات القدرات الصناعية العالية، أقوى خلال الجائحة، حتى عند التحكم بالعوامل الأخرى التي من المحتمل أن تؤثر على أداء الشركة، مثل الحجم والعمر والملكية وكثافة التصدير، والنظر في مستويات مماثلة من الصرامة والحدة، والترابط الإيجابي للأداء الصناعي التنافسي، لا تزال نتائج مؤشر استمرارية الشركة وانخفاض خسائر العمالة ملحوظة.