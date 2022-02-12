«شبل» يستعرض برنامجه استعدادًا لانتخابات مهندسى المنوفية

نظم الدكتور شبل محمد ضحا، المرشح على منصب نقيب مهندسى المنوفية، اليوم السبت، مؤتمرًا انتخابيًا بمدينة تلا بالمحافظة.

واستعرض ضحا، خلال كلمته، ما حققه خلال توليه المسئولية في الفترة السابقة، معلنًا قرب الانتهاء من استكمال أكبر مشروع سكنى على مستوى النقابات الفرعية بعدد 220 وحدة سكنية وكذلك أعلن عن بدء التشطيبات بالمستشفى التخصصي لمهندسي المنوفية على مسطح 3 آلاف متر.

واستعرض شبل برنامجه الانتخابي مؤكدًا: “ستكون بداية عهد جديد يلبي للمهندس طموحاته ويرتقى بالمهنة فى كل المستويات بما تم من إنجازات على أرض الواقع”.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن محاور عدة لتنمية الموارد وزيادة المعاشات والتوسع فى مشروعات الإسكان بكل مراكز المحافظة وتطبيق التحول الرقمي لكافة الخدمات والوصول لخدمة سهلة ومميزة لجميع المهندسين.

فيما وجهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة للمرشحين في انتخابات النقابة، للبدء في إجراءات ملء نماذج التفويضات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 فبراير وحتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

وأجرى طارق النبراوي، المرشح على مقعد نقيب المهندسين، بصحبة عدد من أعضاء قائمته الانتخابية «نقابيون»، جولة في الوادي الجديد وتبعها بأخرى في الأقصر.

واستعرض النبراوي، خلال جولته برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أنه يهدف لإنقاذ النقابة من التهميش وإهدار إرادة المهندسين وإهدار الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأنه سوف يعمل على استقلالية القرار النقابي.

أشار إلى أن برنامجه يتضمن الشفافية الكاملة والالتزام بالعرض لكل القرارات الهامة على الجمعية العمومية والتصويت بشكل شفاف وديمقراطي إعمالًا لإرادة المهندسين.

ولفت: برنامجي مع القائمة يتضمن تصحيح مسار الرعاية الصحية مع رفع سقف العلاج فورًا إلى 40 ألف جنيه ومراجعة أوجه القصور في اللائحة بما يضمن وصول الخدمة إلى كل المحافظات خاصة النائية ودون تحميل المهندسين أي أعباء مالية جديدة، وكذلك إقرار زيادة سنوية للمعاش دون اللجوء إلى المناشدات و الشكل غير الكريم الذي حدث مؤخرًا.

فيما التقى أحمد عثمان، المرشح على منصب النقيب، وأعضاء قائمته «الجمهورية الجديدة»، بعدد من مهندسي البحيرة، خلال زيارتهم للمحافظة.