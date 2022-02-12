ليبيا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

أوصت وزارة الخارجية الليبية، مساء اليوم، مواطنيها المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «توصي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم؛ نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حاليًا، عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة».

وأضافت: «تنبه الوزارة المواطنين الليبيين الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن»، منوهة إلى أنه بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية.

يأتي ذلك بعد أن دعت العديد من الدول العربية والغربية منذ صباح اليوم، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا بأسرع وقت، في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أمرت جميع الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية "كييف" بالمغادرة، كما حثت بريطانيا وأمريكا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا، قبل أن تحذو حذوهما دول أخرى.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: «أفضل صديق للعدو هو حالة الهلع التي يمكن أن تنتاب شعبنا وينبغي عدم السماح بذلك».

وأضاف «زيلينسكي» في تصريحات صحفية: «لا يمكننا تأكيد أو تكذيب المعلومات بشأن غزو روسي محتمل ولكننا نعمل على تقدير ذلك».