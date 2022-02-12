السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البنك الدولي»: مصر بلغت مستوى متقدمًا في الرقمنة الحكومية

البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولي، إن هناك فرصة للاستفادة من التطورات التي تحققت مؤخرا فيما يتعلق بالتحول الرقمي من أجل تحسين مؤشرات الحوكمة الرئيسية مثل "كفاءة المؤسسات العامة"، وهي أولوية رئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأكد البنك، أن مصر بلغت مستوى متقدمًا من الرقمنة الحكومية، من خلال توفير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت (البوابات الإلكترونية) للأفراد ومؤسسات الأعمال (من خلال واجهة الإستخدام/الواجهة الأمامية)، بالإضافة إلى التشغيل الآلي واعتماد البيانات والأدوات والإجراءات الرقمية في المهام الحكومية الرئيسية (الواجهة الخلفية).

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر استحدثت النظام الوطني لبطاقات الهوية الرقمية وحرصت على دمجه (قابلية التشغيل البيئي) مع أنظمة مصلحة الأحوال المدنية الأخرى مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقاري.

كما يتم تنفيذ مشاريع وطنية أخرى جديدة، مثل التأمين الصحي الشامل، مع ضمان قابلية التشغيل البيئي، ومن شأن ذلك يحقق تحسنا مباشرا من حيث الكفاءة، ويقلل من تكاليف التشغيل الحكومية، ويساعد في بناء قاعدة بيانات مركزية للمواطنين وسجلات سكانية أكثر دقة، وأيضا تقليل البصمة الكربونية للأنشطة الحكومية من خلال تقليل الأعمال الورقية وطباعة الورق وتنقلات المواطنين الباحثين عن الخدمات ذات الصلة.

البنك الدولي الشهر العقاري التحول الرقمي قاعدة بيانات الخدمات الحكومية خدمات الشهر العقاري

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