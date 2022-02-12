تشيلسي وباريس سان جيرمان.. الأكثر بحثا في جوجل اليوم

تصدرت أخبار فريق تشيلسي اهتمامات المصريين اليوم وشغلت بال الكثيرين من خلال المحرك العالمي «جوجل» وفقا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على «جوجل» محرك البحث العالمي، بينما جاء الأهلي كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

تشيلسي

أعلن كل من توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي وأبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي، عن التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين التي تجمعهما عند السادسة والنصف مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس العالم للأندية.

كان تشيلسي قد شارك في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1.

سان جيرمان

رفض زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأسبق، عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الفترة الحالية، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وخاصة مع عدم ترحيبه بالمسألة في الوقت الحالي بعد توتر العلاقة بين إدارة النادي والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأكد موقع" لو 10 سبورت" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان تواصل مع زيدان في الساعات الأخيرة لعرض تدريب باريس سان جيرمان من جديد، لكنه رفض الأمر، لأنه كان يتمثل في تدريبه الفريق على الفور دون الانتظار لنهاية الموسم، وخاصة مع قلق الإدارة من موقف بوتشيتينو من تخطي عقبة ريال مدريد في دور الـ 16، أو حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره رين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الفرنسي، ونجح فريق العاصمة في إدراك الفوز بالوقت القاتل من عمر المباراة؛ ليحصد 3 نقاط غالية تعزز صدارته للدوري الفرنسي.

الأهلي

أكدت مصادر صحفية على أن موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، سوف يدفع بالأوراق الهجومية من بداية اللقاء من أجل المكسب المركز الثالث.

الكل يبحث عن القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السعودي Al Ahly /Hilal، تلك المباراة التي يتم تحديد فيها مركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، والتي سيتم عرضها عبر قناة أبو ظبي اكسترا وSSC 7، والتي يبحث عنها الآلاف من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، ومن خلال التقرير المفصل ستتعرف عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي.