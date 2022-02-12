السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تلغي مجانية فحوصات PCR للمسافرين

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، إلغاء مجانية فحوص الحمض النووي PCR الخاص بالمسافرين، لكنها تظل مجانية لغير المسافرين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي يوجد فيها.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الصحة الموريتانية أحمد ولد بداها: «لقد تقرر إلغاء مجانية فحوص الحمض النووي PCR الخاص بالمسافرين، بدءا من يوم الإثنين».

وأضاف ولد بداها، أن إلغاء هذه المجانية بالنسبة للمسافرين، يستثنى منه الطلاب والمرضى وموظفو ووكلاء الدولة الذين يستظهرون بالوثائق المطلوبة، وتبقى الحفوص مجانية بالنسبة لهم.

وأشار ولد بداها إلى أن نظام فرض تعويض مقابل فحوص PCR معتمد في الكثير من البلدا، مشددا على أن فحوص التشخيص والمتابعة ستبقى مجانية في جميع المستشفيات الوطنية وأن التعويض يختصر على المسافرين الذين يجرون فحوصهم في المركزين المخصصين لفحص المسافرين "المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية ومركز استطباب نواذيبو".

فيروس كورونا فحوصات PCR موريتانيا وزارة الصحة المسافرين

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