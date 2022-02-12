السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحظة سقوط قائد دراجة بخارية في ترعة الإبراهيمية ببنى سويف (فيديو)

أرشيفية
أرشيفية

حصلت «الدستور» على مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط سائق دراجة بخارية من أعلى محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، مساء اليوم السبت إثر اصطدامه برصيف المحور، ليسقط الشاب في مياة ترعة الإبراهيمية.  

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالى بسقوط شخص من أعلى محور عدلى منصور فى ترعة الإبراهيمية عقب تصادم دراجته البخارية برصيف المحور.

على الفور هرعت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثة داخل مياه ترعة الإبراهيمية، حيث تبين أن الجثمان لشاب ويدعي "أ.ش.س" 25 سنة بعد تعرف أهله على دراجته البخارية ولم يتم العثور غليه حتى الآن.

 

 

بني سويف قوات الانقاذ النهري ترعة الابراهيمية محور عدلي منصور اللحظات الاولى

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وائل لطفي

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