السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رجل أعمال بطلخا لـ12 مارس

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الدقهلية، السبت، محاكمة شقيقين وعامل قتلوا مالك معرض سيارات بطلخا لخلاف على حدود أرض بينهم، وذلك إلى جلسة 12 مارس المقبل، لحضور الطبيب الشرعي والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل‎.

تعود أحداث القضية إلى 3 يوليو 2021 عندما قام م.ح.م، 35 عاما عامل، ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقة ح. ح.،37عاما عامل، ويعمل  بإيطاليا أيضا ومقيم بذات العنوان، وش.ح. أ 36 عاما عامل، ومقيم بمدينة طلخا.

وجاء بقرار إحالة النيابة، أن عقد المتهمون الثلاثة العزم على قتل المجني عليه م.أ. ع،  39 عاما صاحب معرض سيارات، بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمان الأول والثاني النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه لما استكان فى قلوبهما وما اغواه لهما الشيطان ومع اتفقت واتجهت إليه إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث بأن أعد المتهمين الأول والثاني لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين ابيضين مطواه وسكين، وما أن أبصرا المجني عليه أثناء إجراء مسؤولي الجمعية الزراعية بالقرية بناءً على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسة والنجاة بحياته، وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشفا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة ونزول المتهمين من دولة إيطاليا لإزهاق روح المجنى عليه  فقررت النيابة  إحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات للمحاكمة.

المباحث محمد محمود اليوم السبت مستشارين تأجيل محاكمة محكمة جنايات محاكمة المتهمين مارس المقبل تحريات المباحث الطبيب الشرعي تأجيل محاكمة المتهمين رئيس المحكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

ننشر أسماء أهم رجال الطاقة فى العالم المتحدثين بمؤتمر «إيجبس 2022»

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها

البحرين تكشف ملابسات تولى ضابط إسرائيلى لمنصب بالبلاد