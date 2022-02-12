تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رجل أعمال بطلخا لـ12 مارس

أصدرت محكمة جنايات الدقهلية، السبت، محاكمة شقيقين وعامل قتلوا مالك معرض سيارات بطلخا لخلاف على حدود أرض بينهم، وذلك إلى جلسة 12 مارس المقبل، لحضور الطبيب الشرعي والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل‎.

تعود أحداث القضية إلى 3 يوليو 2021 عندما قام م.ح.م، 35 عاما عامل، ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقة ح. ح.،37عاما عامل، ويعمل بإيطاليا أيضا ومقيم بذات العنوان، وش.ح. أ 36 عاما عامل، ومقيم بمدينة طلخا.

وجاء بقرار إحالة النيابة، أن عقد المتهمون الثلاثة العزم على قتل المجني عليه م.أ. ع، 39 عاما صاحب معرض سيارات، بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمان الأول والثاني النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه لما استكان فى قلوبهما وما اغواه لهما الشيطان ومع اتفقت واتجهت إليه إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث بأن أعد المتهمين الأول والثاني لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين ابيضين مطواه وسكين، وما أن أبصرا المجني عليه أثناء إجراء مسؤولي الجمعية الزراعية بالقرية بناءً على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسة والنجاة بحياته، وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشفا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة ونزول المتهمين من دولة إيطاليا لإزهاق روح المجنى عليه فقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات للمحاكمة.