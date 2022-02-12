ننشر أسماء أهم رجال الطاقة فى العالم المتحدثين بمؤتمر «إيجبس 2022»

تنطلق بعد غد الاثنين، أولى فعاليات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022»، فى نسخته الخامسة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور مكثف من كافة الأطياف الدبلوماسية والصناعية ورجال الأعمال والصناعة والمختصين بشئون البترول والطاقة من مصر ومختلف دول العالم ، ويستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام بدءاً من يوم 14 إلى 16 فبراير الجاري، تحت شعار «شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط: ضمان امدادات الطاقة».

قائمة المتحدثين

وتنشر «الدستور» قائمة أهم المتحدثين خلال جلسات مؤتمر إيجبس 2022.

أولاً أمناء عام:

1- الدكتور فايث بيرول المدير التنفيذي مدير رابطة الطاقة الدولية

2- محمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك"

3- علي سبت بن سبت الأمين العامّ لمنظمة أوابك

4- اسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط

5- السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط

6- عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقيين (APPO)

7- جوزيف ماكمونيغل الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي

8- الدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط

ثانياً المتحدثين من رئيس تنفيذي وقائد بقطاع الطاقة العالمي:

1- برنارد لوني، رئيس، شركة بي بي البريطانية

2- كلاوديو ديسكالزي، رئيس، شركة إيني الإيطالية

3- جون كريستمان، الرئيس والمدير التنفيذي، شركة أباتشي

4- توفيق حقّار، الرئيس التنفيذي، شركة سوناطراك

5 - لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة بيكر هيوز

6- جان سينتيناك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة أكسنز

7- علي الجروان، الرئيس التنفيذي، شركة دراغون أويل

8- ماثيوس ريجاس، رئيس، شركة إنرجين

9 - فيمال كابور، رئيس، شركة هانيويل لحلول المعالجة

10- أندرياس شياميشيس، الرئيس التنفيذي، شركة هيلينيك بتروليوم

11- مارتن هيوستن، رئيس، شركة Tellurian

12- سارة أكبر، الرئيس التنفيذيّ، شركة أويل سيرف

13- سايمون توماس، الرئيس التنفيذي، شركة كابريكورن للطاقة

14- أنطونيو بيتري، الرئيس والمدير التنفيذي، شركة AspenTech

ويعد معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، من أهم المنصات البترولية فى شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط، والذى يقام سنوياً تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شهر فبراير من كل عام لمدة ثلاثة أيام.