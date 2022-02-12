رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة العزب الجديدة ضمن مشروعات حياة كريمة

تفقد محمد عبدالجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أعمال إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وأوضح رئيس الشركة أن محطة العزب الجديدة المرحلة الثالثة مقامه على 22 فدانًا وتخدم مواطنى مركزى إطسا ويوسف الصديق وتبلغ طاقتها التصميمية نحو 120 ألف متر مكعب يوم وبتكلفة مالية تقدر بنحو 490 مليون جنية وتهدف لتحسين مستوى أداء الخدمة وزيادة كميات المياه المنتجة النقية داخل قرى حياة كريمة بمركز إطسا ويوسف الصديق.

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى مركز يوسف الصديق، بمركز شباب قرية النزلة، للاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم وتلقي مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات الخدمية.

وأكد المحافظ، في بداية اللقاء، أن مشروعات البنية الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستخدم كل القرى بمركزي يوسف الصديق وإطسا بمرحلتها الأولى، موضحًا أن مشروعات الصرف الصحى ستشمل كل القرى وتوابعها وتوابع توابعها وكل ما هو ساكن، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن أعمال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" تسير من خلال جداول زمنية وآليات تنفيذ محددة، لتشمل الخدمات كل مواطني القرى بمركز يوسف الصديق وإطسا، مضيفًا أن جميع مراكز المحافظة ستدخل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تباعًا فى المراحل القادمة، لافتًا إلى أنه جارٍ التجهيز لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الثانية بقرى مركزي الفيوم وطامية، مشيرًا إلى أن المشروعات تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والكهرباء، ومراكز الشباب، وأعمال الكباري، وتبطين الترع، والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية، والطرق، والاتصالات، والغاز وغيرها من مشروعات البنية التحتية والأساسية.

أكد محافظ الفيوم أن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتحرك بشكل متكامل، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لتوفير الخدمات للمواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن تلك المبادرة هى الأكبر فى تاريخ مصر، وتقدم حلولًا جذرية للمشكلات المزمنة التى عانى منها المواطن لفترات طويلة.

أشار المحافظ إلى أن الإنجازات التى تمت خلال السنوات الأخيرة، تقف ورائها جهود جبارة لكل مؤسسات الدولة المصرية، وتخطيط علمي دقيق وجهات إشرافية متميزة.

في السياق، أوضح نائب محافظ الفيوم أنه سيتم إنشاء مجمع خدمى وآخر زراعي وثالث صناعي بكل قرية أم، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإنشاء مجمع صناعى بمنطقة السنجأ، للنباتات الطبية والعطرية.

وخلال اللقاء طالب عدد من الأهالي بتوصيل خدمات الغاز الطبيعى لقرية النزلة، والعمل على تخصيص أرض لإنشاء معهد ثانوى ازهري، ورفع كفاءة الكوبري الرابط بين النزلة وعزبة الكلية بقرية شعلان، وزيادة جهود الطاقة الكهربائية بمنطقة مصلى العيد بقرية الشيمي.

واشتملت المطالب أيضًا، العمل على تخصيص أراضى لإنشاء عدد من المدارس، واستغلال أرض شونة الغلال بقرية النزلة، والارتقاء بشكل أكبر بورش صناعة الفخار، ومنظومة جمع القمامة، ورصف طريق الوادي، وتغطية خدمات الصرف الصحى لتوابع القرى الأم وتوابع التوابع.

وأكد محافظ الفيوم على الجهات ذات الصلة بدراسة كل هذه المطالب وتوفير الحلول المناسبة لها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.