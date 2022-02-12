إصابة طفلة بحالة إعياء إثر تناولها عقاقير طبية بالخطأ في الشرقية

تباشر النيابة العامة بالشرقية، التحقيق في واقعة تسمم طفلة عمرها 6 سنوات في مركز الحسينية.

أصيبت طفلة عمرها 6 سنوات بمحافظة الشرقية، بحالة إعياء شديدة وتم نقلها من قبل أسرتها إلى مستشفى الحسينية المركزى، لمحاولة إسعافها.



استقبل مستشفى الحسينية "ح ع ع" 6 سنوات مقيمة قرية سعود دائرة مركز الحسينية، مصابة بحالة قئ مستمر، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام، وتبين من خلال توقيع الكشف المبدئي على الطفلة حدوث إصابتها بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها عقاقير طبية بالمنزل بطريق الخطأ.