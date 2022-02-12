السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرز ملامح التعاون العسكري بين مصر وألمانيا

السيسي ووزيرة خارجية
السيسي ووزيرة خارجية المانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا، بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوى وغير المسبوق من خلال شركاتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية، ومعربًا عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، وذلك ارتكازًا على مكانة كلٍ من مصر وألمانيا وثقلهما الكبير ودورها المحوري، كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية.

وترصد "الدستور" أبرز ملامح التعاون العسكري بين مصر وألمانيا. 

تشهد العلاقات المصرية الألمانية العسكرية تعاونًا واضحًا في شتى المجالات، ولعل ما يؤكد على ذلك عمق العلاقات الثنائية بين البلدين فى هذا المجال المهم.

جاءت مصر ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام2021.

بلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية العام إلى غاية الثالث من الشهر الجاري، 181,1 مليون يورو. 

وافقت الحكومة الألمانية عام 2021 على صادرات أسلحة بلغت قيمتها 9.35 مليار يورو، وهي قيمة غير مسبوقة في صادرات الأسلحة الألمانية.

طبقًا لبيانات أعلنتها وزارة الاقتصاد الألمانية في 18 يناير 2022، فإن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية ارتفعت العام الماضي بنسبة 61 في المائة، مقارنة بعام 2020.

ووفقاً للبيانات، فإن 9.04 مليار يورو من إجمالي المبلغ تتعلق بصادرات أسلحة وافقت عليها الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشارة أنغيلا ميركل، والتي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وافقت الحكومة الجديدة بقيادة المستشار أولاف شولتس، والتي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في الأسابيع الثلاثة الأولى من عملها منذ الثامن من ديسمبر 2021، على صادرات أسلحة بقيمة 309 ملايين يورو.

جاءت مصر في المرتبة الأولى على رأس أكبر مستوردي السلاح من ألمانيا في العام الماضي بـ4.34 مليار يورو.

العسكري الاتحاد أمن مصر الحكومة وزارة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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