«مصر أهم شريك لدينا».. رسائل وزيرة خارجية ألمانيا من القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا، بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوى وغير المسبوق من خلال شركاتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية، ومعربًا عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، وذلك ارتكازًا على مكانة كلٍ من مصر وألمانيا وثقلهما الكبير ودورهما المحوري، كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية.

وترصد "الدستور" أبرز رسائل وزيرة خارجية المانيا من القاهرة.

"مصر لديها دور كبير في خلق المناخ"

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" أن مصر لديها دور كبير فى خلق المناخ فى ظل احتضانها مؤتمر تغير المناخ خلال العام الجارى، مشيرة لأهمية الحفاظ على الكوكب للاجيال القادمة وهناك دور هام وحاسم للمجتمع المدنى لإنجاح مؤتمر المناخ فى مصر.

"حقوق الإنسان قابلة للانفصال عن حقوق المرأة"

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية خلال المؤتمر الصحفى مشترك، أنها تشاورت مع وزيرة الخارجية سامح شكرى أن الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بتوفير فرص للجميع للعمل فى السياسة، موضحة أن الجهود من أجل حقوق المرأة مهم وكذلك حقوق الإنسان فهى قابلة للانفصال عن حقوق المرأة.

"بذل جهود لأجل الحريات الدينية"

لفتت إلى ضرورة عدم الدفاع عن المرأة سواء فى مناطق نزاع أو فى المنازل، مشيرة لضرورة بذل جهود لأجل الحريات الدينية فى كافة المجتمعات، معربة عن شكرها للحوار الصريح والمنفتح بين مصر وألمانيا والذى حمل رؤى مختلفة.

"وضع سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة"

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن بلادها ستضع سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية للبلدان التى تستورد الأسلحة الألمانية، مؤكدة أن هناك قانون يجرى تشريعة ولم يصدر بعد لتقييد صادرات الأسلحة.

"أهمية حقوق الإنسان"

أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أن بلادها تولى اهتماما كبيرا لكل حقوق الإنسان فى كافة دول العالم، مشيرة لأهمية الاهتمام بملف حقوق الإنسان وضرورة الحوار الصريح حول وضع حقوق الإنسان سواء فى مصر أو مكان آخر فى دول العالم.

"جهود ألمانيا لحل أزمة أوكرانيا"

أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها تعمل بكل جهودها لإيجاد حل لأزمة اوكرانيا ، لافتة إلى أن المستشار الألماني سيزور موسكو وكييف يومي الاثنين والثلاثاء، مؤكدة على أن أي عدوان على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة جدا قي ظل زيادة القوات في بيلاروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، مشيرة لأهمية الاستعداد لكافة السيناريوهات وهناك مشاورات مكثفة مع الشركاء.

"ستظل سفارتنا مفتوحة"

أوضحت وزيرة خارجية المانيا أن بلادها ستبقي على السفارة مفتوحة قي أوكرانيا، مؤكدة ان مواطنيها سيغادرون كييف فورا وسنعلن تحذيرا للسفر لأوكرانيا ، ونطالب كافة المواطنين الالمان بضرورة مغادرة أوكرانيا فورا.

"تقدير ألمانيا للوساطة المصرية"

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن تقدير بلادها للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أهمية تفعيل عملية للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا للشراكة بين مصر وألمانيا واشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لافتة ان حوالي 400 ألف شخص يتحدثون اللغة الالمانية في مصر كثاني أكثر اللغات تحدثا في مصر.

"مصر أهم شريك لبلادنا"

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه جرت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحة أن مصر اهم شريك لبلادها فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، موضحا أن التطورات فى ليبيا تم التطرق لها بشكل موسع خلال جلسة المباحثات.