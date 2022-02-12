الأردن يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، إنه في ضوء التطورات الراهنة، المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة.

كما دعت الوزارة، في بيان لها، المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وجددت الوزارة في بيان صحفي، دعوتها للمواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى ضرورة تسجيل بياناتهم للتواصل معهم من خلال الرابط الإلكتروني: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، الجالية العراقية في أوكرانيا، بمغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها بسبب مخاطر الحرب.

وجاء بيان الخارجية العراقية، اليوم بهذا الإجراء، عقب الإجراءات التي اتخذتها عدد من بلدان العالم بمغادرة رعاياها وعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب مخاوف حرب محتملة. وتشهد العلاقات الروسية الأوكرانية توترا في ضوء محاولات انضمامها للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سبب أيضا أزمة بين بلدان غربية وروسيا.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لأي تطور في الأحداث المتعلقة بالعدوان الروسي، وجاءت تصريحات زيلينسكي أثناء زيارته منطقة خيرسون، حيث تجري وزارة الداخلية الأوكرانية تدريبات تكتيكية وخاصة بالقرب من الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

وأضاف زيلينسكي أنه "أولاً وقبل كل شيء، نتفهم جميعًا أن "المفاجآت" قد تأتي في أي وقت ويجب أن نعتمد على قوتنا، نحن نتفهم أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث دون سابق إنذار، لذا فإن أهم ما في الأمر هو التأكد من أن نكون مستعدين لأي شيء، هذا ما يجري العمل عليه، نحن مستعدون لأية خطوات من أي جانب ومن أي حدود".

كما علق على المستوى العالي للتدريبات التكتيكية والخاصة لوزارة الداخلية الأوكرانية قائلا: "نتفهم أن أي هجوم وأي احتلال يبدأ بزعزعة الاستقرار داخل الدولة، هذا عمل الجماعات التخريبية"، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستواصل في المستقبل القريب مناورات مماثلة في المناطق الحدودية، وسنجري في نفس الوقت تدريبات عسكرية".