السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحدث الجيش العراقي: نخطط لتعزيز قدراتنا الدفاعية في المجالين الجوي والبري

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش العراقي

 أكد المتحدث  باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن العراق يخطط لتعزيز قدراته الدفاعية في المجالين الجوي والبري.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي، إن العراق منفتح على جميع الدول في إطار تعزيز قدراته العسكرية، وهناك خطط لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل رفع قدرات الجيش العراقي"، لافتاً الى أن "العراق يعتزم شراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة ما يعزز من المنظومة الدفاعية لجميع قطعات القوات المسلحة.بحسب ما ذكر لوكالة  الأنباء العراقية (واع)

وأضاف، المتحدث  باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية  إن العراق يسعى للتحرك على عدة دول من أجل شراء طائرات مقاتلة ومسيرة فضلاً عن شراء الدبابات والمدافع والحصول على عدة أنظمة دفاعية"، لافتاً الى أنه "سيتم إرسال وفود الى دول أوروبية عدة وكذلك الى باكستان، من أجل شراء أنواع من الأسلحة التي تُؤمّن قدرات العراق جواً وبرا.

اللواء يحيى رسول العراق المتحدث باسم الجيش العراقي قدراته العسكرية الجيش العراقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

«شاومينج» يوهم طلاب الإعدادية برفع درجاتهم فى الكنترول.. والتعليم تحذر

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

البحرين تكشف ملابسات تولى ضابط إسرائيلى لمنصب بالبلاد

«رام الله»: جرائم الاحتلال ضد الإنسانية تتواصل فى الأرض الفلسطينية المحتلة

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة