متحدث الجيش العراقي: نخطط لتعزيز قدراتنا الدفاعية في المجالين الجوي والبري

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن العراق يخطط لتعزيز قدراته الدفاعية في المجالين الجوي والبري.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي، إن العراق منفتح على جميع الدول في إطار تعزيز قدراته العسكرية، وهناك خطط لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل رفع قدرات الجيش العراقي"، لافتاً الى أن "العراق يعتزم شراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة ما يعزز من المنظومة الدفاعية لجميع قطعات القوات المسلحة.بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع)

وأضاف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن العراق يسعى للتحرك على عدة دول من أجل شراء طائرات مقاتلة ومسيرة فضلاً عن شراء الدبابات والمدافع والحصول على عدة أنظمة دفاعية"، لافتاً الى أنه "سيتم إرسال وفود الى دول أوروبية عدة وكذلك الى باكستان، من أجل شراء أنواع من الأسلحة التي تُؤمّن قدرات العراق جواً وبرا.