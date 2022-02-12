السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري: مصر تقيم علاقات دولية على أساس الاحترام المتبادل وليس المشروطية

وزير الخارجية ونظيرته
وزير الخارجية ونظيرته الألمانية خلال المؤتمر الصحفي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لا تقيم علاقات دولية قائمة على المشروطية، ولكن على أسس الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

وتابع وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، :"نحن عندما نتعاون على أرضية فهم مشترك للتحديات التي تواجهنا، وكان لجوء مصر إلى ألمانيا للحصول على احتياجتها من التسليح لغرض حماية أمنها القومي، وحدودها، والعقيدة المصرية تقوم على الدفاع عن أرضها، ولم تقم مصر بأي أعمال اعتداء".

قوة مصر العسكرية تساهم في استقرار أوروبا

وأشار وزير الخارجية - في إجابته على سؤال مراسل التلفزيون الألماني حول رد فعل القاهرة حال قررت برلين تخفيض أو وقف صادراتها العسكرية - إلى أن وجود مصر قوية عسكرية ساهم في استقرار المنطقة، بل وفي الإطار الأوروبي، موضحًا أن ما توفره مصر من أمن واستقرار للمنطقة كان له انعكاس مباشر على الأمر نفسه في أوروبا.

واستقبل وزير الخارجية، صباح اليوم، السبت، نظيرته الألمانية في قصر التحرير، خلال زيارتها الأولى إلى مصر.

وعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته الألمانية تناولت سبل استمرار وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، والبناء على النجاح المحرز في العديد من المجالات، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

الاحترم المتبادل سامح شكري وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وزير الخارجية مصر المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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