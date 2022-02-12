السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل بحروق إثر اشتعال عقار في 6 أكتوبر

حريق
حريق

أُصيب عامل بحرق في جسده، اليوم السبت، إثر نشوب حريق بمسكنه بمنطقة مساكن عثمان بطريق الواحات، في محافظة الجيزة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بعقار بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبيَّن من خلال المعاينة اشتعال النيران بصالة على مساحة 3م×3م داخل شقة بالدور الأرضي مساحتها 40 مترًا، ما أسفر عن إصابة مالك الشقة، بحروق بالساق.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والسيطرة على الحريق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

عامل طريق الواحات حريق محافظة الجيزة حروق بالساق المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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