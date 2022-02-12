إصابة عامل بحروق إثر اشتعال عقار في 6 أكتوبر

أُصيب عامل بحرق في جسده، اليوم السبت، إثر نشوب حريق بمسكنه بمنطقة مساكن عثمان بطريق الواحات، في محافظة الجيزة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بعقار بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبيَّن من خلال المعاينة اشتعال النيران بصالة على مساحة 3م×3م داخل شقة بالدور الأرضي مساحتها 40 مترًا، ما أسفر عن إصابة مالك الشقة، بحروق بالساق.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والسيطرة على الحريق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.