السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تطالب مواطنيها بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا، اليوم السبت، جميع المواطنين، بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقالت السفارة فى بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": تهيب سفارة المملكة لدى أوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن".

وتابعت السفارة السعودية "على جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الأرقام التالية لتسهيل مغادرتهم"، مع إضافة أرقام خاصة بالسفارة.

اتخذت العديد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن الغزو الروسى المحتمل لأوكرانيا.

وطالبت سفارة الإمارات في كييف مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا، كما دعت السفارة في حسابها على تويتر  جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.

كما أهابت سفارة دولة ​الكويت​ في ​كييف​ بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في ​أوكرانيا​، ضرورة التواصل مع السفارة.

وطلبت السفارة الكويتية، في بيان لها، من المواطنين الاتصال بها على هواتف الطوارئ. 

جاء ذلك، بعد أن دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا وفنلندا مواطنيها لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت وسط توتر الوضع في البلاد.

فيما تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية الإعلان اليوم السبت، عن مطالبة جميع الموظفين الأمريكيين المتواجدين في السفارة الأمريكية بكييف بالمغادرة قبل الغزو الروسي المتخوف منه، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

ووفقًا للمسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم  للوكالة: فإنه ربما يظل عدد قليل من المسؤولين في كييف، لكن من المقرر أن يتم إرسال الغالبية العظمى من حوالي 200 أمريكي في السفارة أو نقلهم إلى أقصى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في البلاد.

المملكة العربية السعودية أوكرانيا السفارة السعودية الغزو الروسي روسيا

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