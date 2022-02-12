السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاستثمار الأوروبي» يوقع عقد شراكة بـ400 مليون يورو لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في فرنسا

الاستثمار الأوروبي
الاستثمار الأوروبي

وقع نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، وجوليان كارمونا، رئيس مجلس إدارة كريدي موتويل أركيا Crédit Mutuel Arkéa، على عقد شراكة بقيمة 400 مليون يورو لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في فرنسا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأشار بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان له - إلى أن التوقيع على الاتفاقية جاء على هامش فعاليات قمة "محيط واحد" التي عقدت في مدينة بريست الفرنسية، وشارك فيها بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي.

وقال فايول: "إن بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، وكريدي موتويل أركيا؛ يواصلان توسيع عملياتهما المشتركة لتلبية الاحتياجات التمويلية لمشاريع الطاقة المتجددة وتسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال العمل المشترك مع الشركاء المصرفيين".

وأضاف أن البنك يوفر تمويلا منخفض التكلفة مع شروط سداد مرنة لتمويل الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والمستدامة للمنطقة خاصة في مجال تطوير وبناء وتشغيل منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومزارع الرياح البرية وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى (الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والحيوية).

لوكسمبورج الطاقة المتجددة في فرنسا الاستثمار الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

بالأرقام.. درجات الحرارة هذا الأسبوع.. والأرصاد محذرة: «لا تنخدعوا»

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم