4 أسئلة وجهها فريد الديب لشاهد الإثبات في «قضية الآثار الكبرى»

بدأ المحامي فريد الديب خلال جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار سؤال الشاهد الأول في القضية.



وتضمنت الأسئلة وإجابة الشاهد:

-هل عندك معلومات بسفر حسن راتب لتنفيذ مشروع؟

لا معرفش أنه سافر أو لا.



-هل عندك معلومات بقيام علاء حسانين بالنصب علي شخص واحد فقط من خلال تسخير الجن والعفاريت؟



تحريات لم تصل لوقائع محددة بقيام علاء حسانين بتسخير الجن في الحفر عن الآثار.



-هل توصلت تحريات لأصل الصلة بين حسن راتب وعلاء حسانين؟



كنت عارف أن حسن راتب معاه قناة المحور وكان بيتم استضافة علاء حسانين في القناة كثيرًا.



-هل كنت تعرف ان علاء حسانين عضو مجلس نواب سابق ورئيس اللجنة الدينية؟



لا معرفش



كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

