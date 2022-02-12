السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أطفال مكتبة مصر الجديدة يزورون العاصمة الإدارية

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل لروادها من الأطفال والكبار زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، لمشاهدة أهم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع وتوضيح أهم المعالم الرئيسية بها.

وقدم عدد من مسؤولي العاصمة شرحا وافيا حول مكونات المدينة، والرد على كافة الاستفسارات المقدمة من الأطفال والنشء المشاركين في الزيارة.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريح له اليوم، إن المشاركين في الجولة قاموا بالتعرف على المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وزاروا الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم والمدينة الرياضية ومجلس النواب والنصب التذكاري.

وأضاف أن رواد مكتبة مصر الجديدة أعربوا عن فخرهم وسعادتهم بحجم الإنجازات غير المسبوقة على أرض الواقع وانبهارهم بحجم المشروعات وجمال التصميمات والإنشاءات، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام المنشآت العملاقة داخل العاصمة الإدارية الجديدة .

وأوضح أنه تقرر عقب تلك الزيارة تنظيم زيارات أخرى للعاصمة الإدارية حتى يسع للجميع التعرف على حجم إنجازات الدولة المصرية التي تتم على أرض الواقع.

مكتبة مصر مكتبة مصر الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

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وائل لطفي

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