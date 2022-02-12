السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط: توجيه 1.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة للعام المالى الحالى 2021-2022، حيث استحوذ قطاع النقل على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات الموجهة للمحافظة بنسبة 48.6% بقيمة 39,8 مليار جنيه لقطاع النقل، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 17,7 مليار جنيه بنسبة 21,6%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة القاهرة تبلغ 5,6 مليار جنيه بنسبة 6,8%، ويخص قطاع الصحة 3,9 مليار جنيه بنسبة 4,7%، وقطاع التنمية المحلية 3 مليار جنيه بنسبة 3,6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 11,9 مليار جنيه بنسبة 14,7%.

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وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 427,8 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 93 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتي يبلغ عددها 22 مشروعًا في مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية الجديدة)، مشروع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير قطارات الخط الأول بالقاهرة، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 135 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء جامعة عين شمس الأهلية، إنشاء جامعة حلوان الأهلية، إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إلى جانب إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، وفي قطاع التنمية المحلية يستهدف تنفيذ 444 مشروعًا تنمويًا تضم مشروعات إنشاء وحدات سكنية، رصف شوارع رئيسية بنطاق المحافظة، فضلا عن إحلال وتجديد كباري سيارات ومشاه، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 1,2 مليار جنيه، وتوجيه 194,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

يذكر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة القاهرة قد ارتفع بنسبة 55.8% عن العام الماضى، ليصل إلى 81.9 مليار جنيه بخطة العام المالي الحالي 2021-2022 بهدف تنغيذ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1051 مشروعًا. 

التخطيط خطة استثمارات القاهرة مشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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