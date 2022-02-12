سقوط المتهم بالتربح من شركة أجنبية وفيديوهات على الإنترنت بالإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط المتهم بالاتجار بالنقد الاحنبي وترويج فيديوهات على شبكة الإنترنت للحصول على مبالغ مالية، في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم ببث إعلانات وفيديوهات ترفيهية على شبكة الإنترنت من خلال أحد التطبيقات المملوك لإحدى الشركات الأجنبية.

وتلقيه تحويلات بنكية بالعملة الأجنبية من جانب الشركة على حسابـه بأحد البنوك بقيمة المبالغ المالية المنصرفة للأشخاص الذين يعرضون إعلاناتهم ويبثون فيديوهاتهم الترفيهية على التطبيق المشار إليه حيث يتحصل لنفسه على عمولة من تلك المبالغ.

فضلاً عن تحويله لتلك العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة لنفسه مما يعد عملاً من أعمال البنوك وتعاملاً فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام مليون و 780 ألف جنيه مصرى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.