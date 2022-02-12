ضبط مسجلين خطر بـ 10 كيلو بانجو في الدقهلية

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط مسجلين خطر متورطين في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، في محافظة الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قيام إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما «بندقية خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 10 كيلو جرام لمخدر البانجو، مبلغ مالي، هاتفي محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.