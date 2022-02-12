تحرير 663 مخالفة للمحلات بسبب قرارات الغلق وتدابير كورونا

حررت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت،عدد 663 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 171 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 894 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.