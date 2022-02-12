السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سيد رجب ضيف شرف «الاختيار 3»

سيد رجب
سيد رجب

انضم الفنان سيد رجب، للجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" بطولة كل من؛ كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وأحمد السقا، حيث يشارك الفنان سيد رجب، كضيف شرف في العمل. 

ويبدأ سيد رجب، تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه مرتبط حاليًا بتصوير مسلسل "أبو العروسة 3".

ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا بجزأيه؛ الأول الذي خاض بطولته الفنان أمير كرارة، والثاني الذي خاضا بطولته كلا من؛ كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، أما الجزء الثالث يخوض بطولته كل من: كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، وأحمد عز.

واعتذر الفنان سيد رجب، مؤخرًا عن المشاركة في بطولة مسلسل "أزمة منتصف العمر" مع كريم فهمي، وريهام عبدالغفور، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

سيد رجب الفنان سيد رجب الاختيار مسلسل الاختيار ضيف شرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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