حبس المتهمين بقتل شاب في مسكن عمله بالعاشر من رمضان

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس شابين اثنين لأحدهما معلومات جنائية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اشتراكهما في قتل شاب عشريني يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وذلك بعدما طعنه أحدهما وأودى بحياته داخل مسكن عمله بنطاق قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وأقر المتهمين، فور ضبطهما، بارتكابهما لجريمتهما بقصد السرقة، وأرشدا عن المسروقات، والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقي قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بلاغ من شاب يعمل في أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالعثور على زميل له يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يُدعى جلال محمد، في العشرينات من عمره، جثة هامدة داخل مسكن عملهما بنطاق قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.