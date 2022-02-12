4 مصابين في حادث تصادم على صحراوي الإسكندرية

شهد الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية قبل قليل حادثا مروع إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى أجرة تاكسي مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وجارى تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكي بأخرى أجرة تاكسي بالكيلو 133 بطريق الخدمات بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون إصابة كلا من ( أحمد سامي الزناتي ٣٢ سنة، مقيم السادات متوفية بكدمات متفرقة بالجسم والصاوي صلاح الصاوي ٥٣ سنة، مقيم الغربية بكدمات متفرقة بالجسم ومحمد عاطف منصور ٢٢ سنة، كوم حمادة كدمات متفرقة بالجسم وعصام فرج سليمان مقيم السادات باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات بأنحاء الجسم.