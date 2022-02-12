صحيفة إماراتية: ليبيا تعيش أزمات متداخلة تحول دون التوافق

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن ليبيا تعيش أزمات متداخلة ومتشابكة تحول دون التوافق بين مكوناتها السياسية والعسكرية، وتقف حجر عثرة أمام كل الحلول التي قدمت محلياً وإقليمياً ودولياً للوصول إلى تسوية سياسية من خلال خريطة طريق وضعت العام الماضي، ولم تنفذ بنودها، وخصوصاً ما يتعلق بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة أواخر العام الماضي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "ليبيا أمام خيارين"- أن المشهد الليبي مفتوح على أكثر من احتمال، فإما أن يستقيل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وإما أن يرفض تسليم منصبه، وهذا يعني وجود حكومتين، وبدء مرحلة جديدة من الصراع السياسي، وربما الأمني، مشيرة إلى أن المشهد الليبي يواجه حالة انسداد قد تقود نحو مزيد من الانقسام الذي يهدد حالة الأمن في البلاد.