السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تكشف أعراض خمول الغدة الدرقية

خمول الغدة الدرقية
خمول الغدة الدرقية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض خمول الغدة الدرقية، لافتة إلى أن الأعراض التي قد تظهر على المصابين بقصور الغدة الدرقية تختلف من مصاب لآخر، كما أنّها عادة ما تتطور بشكل تدريجيّ.

وقالت إن من الأعراض العامة لقصور الغدة الدرقية؛ الإعياء والتعب الشديد، زيادة الحساسية للبرد، الإمساك، جفاف الجلد، زيادة في الوزن، تيبّس العضلات، وألم بالمفاصل، تباطؤ معدل ضربات القلب، الشعور بالحزن، وضعف الذاكرة، عدم انتظام الدورة الشهرية للإناث.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  بأهمية التشخيص الدوري عند ظهور هذه الأعراض والتى تدل على خمول الغدة الدرقية.

وفى سياق أخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل خاصة بتطوير العمل الرقابي من خلال تكامل وسلامة بيانات التحليل.

وذكرت أن من المقرر انعقاد الورشة يوم الخميس 24 فبراير بأحد فنادق القاهرة ومتاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إن ورشة العمل مقدمة لجميع المتخصصين فى صناعة الدواء، لافتة إلى أن الورشة ستبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل خاصة بإجراءات تقديم ملفات مواد التسويق والإعلان، والتي تهدف إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية.

وأوضحت أن من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد المقبل الموافق 13 فبراير من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية، حيث تبدأ الورشة من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٩ فبراير.

وأوضحت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر "CPD".

خمول الغدة الدرقية
خمول الغدة الدرقية
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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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