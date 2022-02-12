تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن الميناء تعامل مع 29 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان صادر اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 22038 طنا؛ تشمل: 20960 طن فوسفات، و428 طن أسمدة زراعية، و650 طن بودرة جبس.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45098 طنا؛ تشمل: 7127 طن قمح و1428 طن خشب زان، و20388 طن حديد، و1994 طن سلاج، و8000 طن ذرة، و6161 طن فول.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 418 حاوية مكافئة؛ تشمل: خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبردقوش وزيتون وكتان وقطن وكركدية وسمسم وعين جمل)، وفواكه (برتقال وبلح وفراولة وجريب فروت)؛ يتم تصديرها إلى كل من السعودية وسريلانكا وإسبانيا وأمريكا وسلوفينيا وهونج كونج والهند وسنغافورة وكرواتيا واليونان وبلجيكا والصين وبنجلاديش وألمانيا.

كما بلغ عدد الحاويات الواردة 336 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1223 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135691 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120821 طنا.

كما غادر قطاران متجهان إلى صوامع المنيا وكفر الشيخ، بحمولة إجمالية 2543 طن قمح، وقطار آخر مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5127 شاحنة.