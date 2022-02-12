السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

جريدة الدستور

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن الميناء تعامل مع 29 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان صادر اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 22038 طنا؛ تشمل: 20960 طن فوسفات، و428 طن أسمدة زراعية، و650 طن بودرة جبس.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45098 طنا؛ تشمل: 7127 طن قمح و1428 طن خشب زان، و20388 طن حديد، و1994 طن سلاج، و8000 طن ذرة، و6161 طن فول.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 418 حاوية مكافئة؛ تشمل: خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبردقوش وزيتون وكتان وقطن وكركدية وسمسم وعين جمل)، وفواكه (برتقال وبلح وفراولة وجريب فروت)؛ يتم تصديرها إلى كل من السعودية وسريلانكا وإسبانيا وأمريكا وسلوفينيا وهونج كونج والهند وسنغافورة وكرواتيا واليونان وبلجيكا والصين وبنجلاديش وألمانيا.

كما بلغ عدد الحاويات الواردة 336 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1223 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135691 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120821 طنا.

كما غادر قطاران متجهان إلى صوامع المنيا وكفر الشيخ، بحمولة إجمالية 2543 طن قمح، وقطار آخر مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5127 شاحنة.

دمياط ميناء دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 12-2-2022

رسميًا.. مرتضى منصور رئيسا لنادى الزمالك

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل