القوى العاملة: تعيين 752 شابا منهم 19 «قادرون باختلاف» في أسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 752 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2179 شاباً منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 1371 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 915 ألفاً و700 جنيه ، لـ 1582 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 7 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 147 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 77 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1283 منشأة يعمل بها 2424 عاملاً، وأسفر عن تحرير 107 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى ، وعقد 5 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء.

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 7 شكاوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء ، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 50 طفلا ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 147 منشأة يعمل بها 6937 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وتكلف وزارة القوى العاملة المفتشين العماليين بمتابعة مدى إلتزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى ترفضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.